Драчёв не стал называть Гараничева лидером сборной по результатам тренировок

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что Евгения Гараничева, успешно выступившего на контрольных тренировках сборной России в Ханты-Мансийске, рано называть лидером команды. Такие выводы можно будет сделать лишь после нескольких успешных гонок на этапах Кубка мира.

«Если считать по результатам, то Гараничев, конечно, лидер, но говорить в целом о ситуации я бы пока не стал. Важно видеть человека ещё на тренировках, видеть его работоспособность. Тренерам, конечно, виднее. Лидер сборной России будет известен только после пары этапов Кубка мира. Важно держать психологический удар, важно постоянно доказывать свою состоятельность. А возрастным спортсменам ещё необходимо правильно восстанавливаться. Сейчас начнётся одна гонка за другой, в этих условиях многим будет тяжело», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».