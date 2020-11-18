Майгуров ответил на вопрос о задачах на сезон сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о задачах национальной команды на сезон-2020/2021.

«Какую задачу ставим перед командой на декабрьские этапы? Жёстких задач нет. Я с настороженностью смотрю на то, чтобы сезон начался. Всё очень непросто.

Спортсмены в хорошей кондиции, но с учётом конкуренции выигрывать будет непросто. Но возможно. На каждой гонке мы должны бороться за призовые места, попадание в топ-10, топ-15. Нужно не забывать про национальный Кубок», — рассказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Виктор Майгуров прокомментировал объявление состава сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.