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Майгуров ответил на вопрос о задачах на сезон сборной России по биатлону

Майгуров ответил на вопрос о задачах на сезон сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о задачах национальной команды на сезон-2020/2021.

«Какую задачу ставим перед командой на декабрьские этапы? Жёстких задач нет. Я с настороженностью смотрю на то, чтобы сезон начался. Всё очень непросто.

Спортсмены в хорошей кондиции, но с учётом конкуренции выигрывать будет непросто. Но возможно. На каждой гонке мы должны бороться за призовые места, попадание в топ-10, топ-15. Нужно не забывать про национальный Кубок», — рассказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Виктор Майгуров прокомментировал объявление состава сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.

Президент СБР Майгуров прокомментировал состав сборной России на первые этапы Кубка мира
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