Губерниев: у нас две спортивные потери. Но самое главное для женщины — счастье материнства

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что чемпионка мира 2015 года по биатлону россиянка Екатерина Юрлова-Перхт взяла паузу в карьере по причине беременности. У 35-летней спортсменки будет второй ребёнок. Также по этой причине сезон пропускает Кристина Резцова.

«Во-первых, я хочу пожелать женского счастья Екатерине Юрловой и Кристине Резцовой. С одной стороны, у нас две спортивные потери, а с другой стороны, самое главное для женщины — счастье материнства. Надеемся, что всё будет хорошо. Я очень рад за девчонок», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Также Дмитрий Губерниев заявил, что сборная России по биатлону, по его мнению, «не будет возить тачку» на декабрьских этапах.