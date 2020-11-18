Зайцева — о лидере сборной в отсутствие Юрловой-Перхт: каждой придётся напрягаться

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказала мнение, что в отсутствие Екатерины Юрловой-Перхт биатлонисткам сборной России придётся напрячься, чтобы стать новым лидером команды.
Ранее стало известно, что 35-летняя Юрлова-Перхт, которая проводила всю предсезонную подготовку самостоятельно, во второй раз станет мамой.
«Прекрасно! Не знала об этом. Женщина всегда мечтает о детях. Время не стоит на месте, в сборной должны расти новые спортсменки. Может быть, настал период новой биатлонистки. Не стоит говорить, что никого, кроме Екатерины, нет. Будут! Каждой придётся напрягаться. Обычно многие перекладывают ответственность на одного человека, а тут все… Равные условия.
Какого-то конкретного лидера нет. Один раз будет одна, второй раз — другая. Все могут показать хороший результат. Что касается возможного возвращения Екатерины, то здесь необходимо учитывать мнение самой биатлонистки. Считаю, что жизнь покажет", — приводит слова Зайцевой РИА «Новости».
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