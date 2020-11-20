Васильев — о сборной России: посмотришь на возраст биатлонистов, и становится грустно

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выбор тренерского штаба на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября. В состав мужской команды вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Семён Сучилов. В заявку женской команды включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.
«Всё что угодно можно говорить, но на сегодняшний день любой состав, который предложит тренерский коллектив, — он самый оптимальный. Почему? Потому что тренеры сейчас знают, кто сейчас готов выступать на высочайшем уровне, а кто нет. Поэтому нам остаётся просто принять состав, предложенный сообществу болельщиков.
Но вообще, когда посмотришь, у кого какой возраст, грустно становится: среди вновь вступающих в ряды сборной команды — люди, которым 27-29 лет. Откровенно говоря, возникают неприятные чувства от того, что у нас нет резерва», — цитирует Васильева «Матч ТВ».
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