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Майгуров: в прошлом сезоне мы подмочили репутацию. Во вторник погасим долги перед отелями

Майгуров: в прошлом сезоне мы подмочили репутацию. Во вторник погасим долги перед отелями
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил о готовности организации погасить долги перед европейскими гостиницами. Суммарная задолженность составляла около € 300 тыс.

«Во вторник погасим оставшуюся сумму. Это позволит нам восстановить нашу репутацию перед отелями, которую мы в прошлом сезоне подмочили. Я лично знаю многих владельцев гостиниц, они продолжают нам доверять», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Ранее сборная России по биатлону объявила состав на первые два этапа Кубка мира, который стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). В заявку мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Семён Сучилов. В состав женской сборной вошли Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.

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