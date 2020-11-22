Майгуров: в прошлом сезоне мы подмочили репутацию. Во вторник погасим долги перед отелями

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил о готовности организации погасить долги перед европейскими гостиницами. Суммарная задолженность составляла около € 300 тыс.

«Во вторник погасим оставшуюся сумму. Это позволит нам восстановить нашу репутацию перед отелями, которую мы в прошлом сезоне подмочили. Я лично знаю многих владельцев гостиниц, они продолжают нам доверять», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Ранее сборная России по биатлону объявила состав на первые два этапа Кубка мира, который стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). В заявку мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Семён Сучилов. В состав женской сборной вошли Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.