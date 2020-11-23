Майгуров: я за всестороннее расследование проблем допинга, но против голословных обвинений

Президент СБР Виктор Майгуров высказал мнение о работе независимой комиссии Джонатана Тэйлора, которая занимается расследованием коррупции чиновников в IBU, а также их связью с Россией.
«Да, комиссия работает, но уверен, что, во-первых, нет никаких оснований «закрыть» российский биатлон, не допустить наших спортсменов к соревнованиям, лишить флага и гимна. Во-вторых, комиссия решений не принимает.
Более того, уверен, что в Союзе биатлонистов России никто умышленно не занимался нарушением антидопинговых правил. Как показывает практика, спортсмены, которые обвинены в рамках доклада Макларена, могут сами отстаивать свои права. Последний тому пример – Вилухина и Романова, которые были полностью оправданы.
Вообще, я выступаю за всестороннее расследование этих проблем. Но я против высасывания выводов из пальца и голословных обвинений наподобие того, что сделал Тэйлор, который недавно заявил на Конгрессе IBU, что наша федерация виновна в употреблении допинга российскими спортсменами, но улик у него недостаточно. Это как? Есть же презумпция невиновности. Зачем заявлять такое на весь мир? Меня это, конечно, сильно задело», — приводит слова Майгурова «Советский спорт».
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