Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Майгуров: я за всестороннее расследование проблем допинга, но против голословных обвинений

Майгуров: я за всестороннее расследование проблем допинга, но против голословных обвинений
Биатлон / Кубок мира 0

Президент СБР Виктор Майгуров высказал мнение о работе независимой комиссии Джонатана Тэйлора, которая занимается расследованием коррупции чиновников в IBU, а также их связью с Россией.

«Да, комиссия работает, но уверен, что, во-первых, нет никаких оснований «закрыть» российский биатлон, не допустить наших спортсменов к соревнованиям, лишить флага и гимна. Во-вторых, комиссия решений не принимает.

Более того, уверен, что в Союзе биатлонистов России никто умышленно не занимался нарушением антидопинговых правил. Как показывает практика, спортсмены, которые обвинены в рамках доклада Макларена, могут сами отстаивать свои права. Последний тому пример – Вилухина и Романова, которые были полностью оправданы.

Вообще, я выступаю за всестороннее расследование этих проблем. Но я против высасывания выводов из пальца и голословных обвинений наподобие того, что сделал Тэйлор, который недавно заявил на Конгрессе IBU, что наша федерация виновна в употреблении допинга российскими спортсменами, но улик у него недостаточно. Это как? Есть же презумпция невиновности. Зачем заявлять такое на весь мир? Меня это, конечно, сильно задело», — приводит слова Майгурова «Советский спорт».

Президент СБР Майгуров впервые прокомментировал лишение золотых медалей Е. Устюгова
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020