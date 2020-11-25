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Татьяна Акимова перешла в сборную Тюменской области

Татьяна Акимова перешла в сборную Тюменской области
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете российская биатлонистка Татьяна Акимова перешла в сборную Тюменской области. Об этом сообщает издание «Тюменская арена». Ранее 30-летняя спортсменка выступала за сборную Чувашской Республики.

Напомним, Акимова пропустила сезоны-2018/2019 и 2019/2020 из-за декрета.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

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