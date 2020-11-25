Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете российская биатлонистка Татьяна Акимова перешла в сборную Тюменской области. Об этом сообщает издание «Тюменская арена». Ранее 30-летняя спортсменка выступала за сборную Чувашской Республики.
Напомним, Акимова пропустила сезоны-2018/2019 и 2019/2020 из-за декрета.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону
1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
- 25 ноября 2020
-
12:14
-
10:28
-
09:55
- 24 ноября 2020
-
19:26
-
19:00
-
17:24
-
15:31
-
15:03
-
12:30
-
10:33
-
09:20
- 23 ноября 2020
-
22:57
-
22:27
-
21:32
-
21:22
-
19:26
-
16:00
-
15:00
-
14:43
-
14:00
-
13:13
- 22 ноября 2020
-
10:59
-
09:25
- 21 ноября 2020
-
23:33
-
19:47
-
11:20
- 20 ноября 2020
-
22:34
-
21:15
-
20:51
-
18:40
-
16:34
-
11:30
-
11:10
-
10:38
-
09:39