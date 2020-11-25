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«Чувашия не выделила ни рубля». Муж Акимовой — о её переходе в сборную Тюменской области

«Чувашия не выделила ни рубля». Муж Акимовой — о её переходе в сборную Тюменской области
Биатлон / Кубок мира 0

Вячеслав Акимов, муж российской биатлонистки Татьяны Акимовой, объяснил, почему спортсменка решила перейти из сборной Чувашии в сборную Тюменской области.

«Республика не выделила в это межсезонье ни рубля. Сборы, экипировка, патроны, оборудование – всё пришлось тащить самим. Нам помогал мой отец Анатолий Акимов, спасибо ему огромное. За его счёт, по большому счёту, мы практически всю карьеру и тренировались, и добивались успеха.

Решение назревало определённое время. Когда мы начали летнюю подготовку к сезону, думали, что регион готов нас поддержать. Но, видимо, там не справлялись с финансовой нагрузкой. Вся подготовка к сезону у нас прошла за свой счёт.

Когда мы обратились в Чувашию с просьбой компенсировать затраты, нам ответили, что возможности такой нет. В такой ситуации пришлось искать регион, где будут необходимые условия для работы», — приводит слова Акимова «Тюменская арена».

Татьяна Акимова перешла в сборную Тюменской области
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