Доротея Вирер: боялась опозориться на чемпионате мира в Антерсельве

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер призналась, что боялась опозориться на чемпионате мира в Антерсельве, где ей удалось завоевать две золотые медали.
«Я никогда не была уверенной в себе, даже на чемпионате мира в Антерсельве боялась, что опозорюсь.
Я всегда так сомневаюсь на свой счёт. Во время гонок я стараюсь как-то абстрагироваться от этого и трансформироваться. Не всегда мне это удаётся, но чаще всё же получается. Предпочитаю настраивать себя в таком ключе. По крайней мере, у меня не будет лишних надежд», — приводит слова Вирер «Советский спорт».
30-летняя Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира сезона-2015/2016 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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