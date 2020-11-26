В сборных Франции и Румынии по биатлону выявили коронавирус за два дня до старта КМ
Тесты на коронавирус дали положительный результат у представителей сборных Франции и Румынии перед первым этапом Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Также сообщается, что сборной Франции не потребуется уходить на карантин.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились биатлонист сборной России Антон Бабиков и ещё трое сотрудников команды. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в том случае, если и повторные тесты дадут положительный результат, команда в полном составе будет снята с этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), который стартует 28 ноября. Решение по вопросу допуска сборной России к этапу Кубка мира должны принять сегодня, 26 ноября.
«Завтрак в постель». Куклина показала, как сборную России по биатлону кормят на карантине
- 26 ноября 2020
-
14:26
-
13:42
-
11:00
-
10:57
-
09:57
-
09:21
-
09:06
-
01:06
- 25 ноября 2020
-
22:19
-
21:43
-
21:24
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:42
-
17:44
-
17:25
-
16:31
-
16:29
-
13:34
-
12:31
-
12:14
-
10:28
-
09:55
- 24 ноября 2020
-
19:26
-
19:00
-
17:24
-
15:31
-
15:03
-
12:30
-
10:33
-
09:20
- 23 ноября 2020
-
22:57
Партнерский контент