Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Похороны Марадоны. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

В сборных Франции и Румынии по биатлону выявили коронавирус за два дня до старта КМ

В сборных Франции и Румынии по биатлону выявили коронавирус за два дня до старта КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Тесты на коронавирус дали положительный результат у представителей сборных Франции и Румынии перед первым этапом Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Также сообщается, что сборной Франции не потребуется уходить на карантин.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились биатлонист сборной России Антон Бабиков и ещё трое сотрудников команды. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в том случае, если и повторные тесты дадут положительный результат, команда в полном составе будет снята с этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), который стартует 28 ноября. Решение по вопросу допуска сборной России к этапу Кубка мира должны принять сегодня, 26 ноября.

«Завтрак в постель». Куклина показала, как сборную России по биатлону кормят на карантине
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020