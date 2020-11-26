В сборных Франции и Румынии по биатлону выявили коронавирус за два дня до старта КМ

Тесты на коронавирус дали положительный результат у представителей сборных Франции и Румынии перед первым этапом Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Также сообщается, что сборной Франции не потребуется уходить на карантин.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились биатлонист сборной России Антон Бабиков и ещё трое сотрудников команды. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в том случае, если и повторные тесты дадут положительный результат, команда в полном составе будет снята с этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), который стартует 28 ноября. Решение по вопросу допуска сборной России к этапу Кубка мира должны принять сегодня, 26 ноября.