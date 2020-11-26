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Сборная России по биатлону выступит в Контиолахти без Бабикова и Гараничева

Сборная России по биатлону выступит в Контиолахти без Бабикова и Гараничева
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная России по биатлону примет участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти без Антона Бабикова, который заразился коронавирусом, и Евгения Гараничева, который контактировал с ним. Женская сборная выступит в полном составе. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«По моей информации, сборная России по биатлону примет участие в соревнованиях в Контиолахти в ближайшие выходные, кроме Бабикова, у которого тест положительный, и Гараничева. Они вместе в комнате живут, контактируют, но самое главное — ребятам здоровья, удачи», — сказал Губерниев в видео, которое появилось в его телеграм-канале.

Напомним, помимо Бабикова коронавирус выявили ещё у трёх сотрудников сборной России по биатлону.

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