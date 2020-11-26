Со сборной России по биатлону сняли карантин

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что с национальной команды, которая в настоящий момент готовится к старту Кубка мира в Финляндии, сняли карантин, и подтвердил информацию, которую ранее сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Напомним, сборная России по биатлону примет участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти без Антона Бабикова, который заразился коронавирусом, и Евгения Гараничева, который контактировал с ним. Женская сборная выступит в полном составе.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.