Со сборной России по биатлону сняли карантин

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что с национальной команды, которая в настоящий момент готовится к старту Кубка мира в Финляндии, сняли карантин, и подтвердил информацию, которую ранее сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
Напомним, сборная России по биатлону примет участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти без Антона Бабикова, который заразился коронавирусом, и Евгения Гараничева, который контактировал с ним. Женская сборная выступит в полном составе.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону
1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
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