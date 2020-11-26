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Антон Бабиков рассказал о самочувствии после положительного теста на COVID-19

Антон Бабиков рассказал о самочувствии после положительного теста на COVID-19
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о самочувствии после положительного теста на коронавирус. Напомним, что также положительными оказались тесты двух врачей и одного массажиста команды.

«От IBU никаких сообщений, они со мной ещё не контактировали. Я предоставил им объяснительную по поводу того, какие у меня были контакты за последние 72 часа, что я соблюдал и где я находился. Всё это идёт через наших тренеров.

Контакт с тренерами и врачами постоянный, они интересуются, есть ли у меня симптомы, но, я не знаю, мне нечего по этому поводу сказать, нечего лечить. Я просто в ожидании того, какое решение будет принято», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Таким образом, сборная России по биатлону примет участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти без Бабикова, который заразился коронавирусом, и Евгения Гараничева, который контактировал с ним. Женская сборная выступит в полном составе.

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