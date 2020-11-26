Виктория Сливко прокомментировала выступление в спринте на первом этапе Кубка России

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала на своей странице в «Инстаграме» выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России по биатлону, где она заняла восьмое место. Напомним, ранее Виктория переболела коронавирусом.



«Моя первая и очень тяжёлая гонка после коварной болезни. Состояние просто никакое, но, мои дорогие, я скоро наберу хорошую форму и вы увидите в ближайшем будущем в моём исполнении очень хорошие гонки. Я вас всех очень люблю. Спасибо за поддержку и веру. Я исправлюсь», — написала биатлонистка.

Напомним, в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России по биатлону в Тюмени победу с одним промахом одержала Екатерина Носкова. Второе место заняла Анастасия Шевченко, третьей стала Ольга Мощенкова.