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Васильев прокомментировал факт невключения IBU Логинова в список фаворитов сезона

Васильев прокомментировал факт невключения IBU Логинова в список фаворитов сезона
Биатлон 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что Международный союз биатлонистов (IBU) не включил лидера мужской сборной России Александра Логинова в список фаворитов сезона-2020/2021.

«Это дело федерации. Там вообще не хотели бы видеть россиян в качестве претендентов на какие-либо награды. Это их огромная проблема. Если Логинов нормально прошёл подготовительный период — так, как он планировал, — у него есть все шансы хорошо выступить в новом сезоне.

Логинову нужно спокойно готовиться к стартам. И конечно не стоит ставить перед собой задачу выиграть общий зачёт Кубка мира. Пройти ровно необходимо весь сезон, а это получается не у всех», — приводит слова Васильева «RT на русском».

Сайт IBU не включил Александра Логинова в список главных фаворитов сезона
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