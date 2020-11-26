В сборной Франции объяснили, почему не изолировались из-за положительного ковид-теста

Национальная команда Франции по биатлону по прибытии в Контиолахти (Финляндия) не была помещена на карантин, несмотря на наличие выявленного случая заражения коронавирусом у одного физиотерапевта, так как человек с положительным результатом теста уже выздоровел.



«Мы работали до часу ночи, чтобы отправить необходимые документы финским властям. Человек, у которого нашли коронавирус, был болен месяц назад. Незадолго до прибытия в Контиолахти он сдавал тест, который был отрицательным.



Однако тестирование по приезде было более тщательным, так как брались ещё и образцы слюны. Оказалось, что у этого человека оставались следы присутствия вируса в организме. Но мы опирались на исследование, в котором утверждается, что человек, перенёсший коронавирус, перестаёт быть опасным для окружающих через две недели после излечения. Власти Финляндии пошли нам навстречу и позволили обойтись без карантина», — передаёт слова руководителя сборной Франции по биатлону Стефана Бутье L'Equipe.

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