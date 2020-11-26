В сборной Франции объяснили, почему не изолировались из-за положительного ковид-теста

Национальная команда Франции по биатлону по прибытии в Контиолахти (Финляндия) не была помещена на карантин, несмотря на наличие выявленного случая заражения коронавирусом у одного физиотерапевта, так как человек с положительным результатом теста уже выздоровел.
«Мы работали до часу ночи, чтобы отправить необходимые документы финским властям. Человек, у которого нашли коронавирус, был болен месяц назад. Незадолго до прибытия в Контиолахти он сдавал тест, который был отрицательным.
Однако тестирование по приезде было более тщательным, так как брались ещё и образцы слюны. Оказалось, что у этого человека оставались следы присутствия вируса в организме. Но мы опирались на исследование, в котором утверждается, что человек, перенёсший коронавирус, перестаёт быть опасным для окружающих через две недели после излечения. Власти Финляндии пошли нам навстречу и позволили обойтись без карантина», — передаёт слова руководителя сборной Франции по биатлону Стефана Бутье L'Equipe.
- 27 ноября 2020
-
00:07
- 26 ноября 2020
-
23:30
-
22:39
-
21:17
-
20:54
-
19:55
-
19:35
-
18:00
-
16:47
-
16:37
-
14:26
-
13:42
-
11:00
-
10:57
-
09:57
-
09:21
-
09:06
-
01:06
- 25 ноября 2020
-
22:19
-
21:43
-
21:24
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:42
-
17:44
-
17:25
-
16:31
-
16:29
-
13:34
-
12:31
-
12:14
-
10:28