«Есть какое-то неприятное ощущение». Йоханнес Бё – о Кубке мира в условиях COVID-19

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё рассказал, что он думает о проведении Кубка мира по биатлону в условиях пандемии коронавируса. Отметим, что первый этап стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).



«У меня есть какое-то неприятное ощущение. Никто не может готовиться, как обычно. Мы проживаем в большом отеле, который предлагает нам питание по системе «шведский стол». Всё это продолжается несколько часов подряд. И это не совсем укладывается в меры безопасности, которых мы придерживаемся.



Я бы очень хотел, чтобы мы жили в отдельном доме. Хотел бы, чтобы у нас была собственная еда. Но, к сожалению, это не получилось устроить. Хотя кое-что из Норвегии я всё-таки прихватил с собой», — передаёт слова Йоханнеса NRK.

Йоханнес Бё: по прибытии в Финляндию буду заботиться только о себе. Не хочу заразиться