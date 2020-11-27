Каминский: говорили, что IBU — вершина совершенства. Я разочарован, к ним много вопросов

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал о влиянии карантина и закрытие трассы в Контиолахти повлияли на подготовку членов национальной команды.



«Сегодня (26 ноября. — Прим. «Чемпионата») тренировочный день пропал из-за карантина, раньше тоже не тренировались из-за того, что организаторы делали трассу.



У меня есть сравнение с лыжными гонками. Там закрывали максимум на один день. Здесь почему-то всю трассу закрывали на два дня, стрельбище – на три. Что, так трудно сделать?



Я новый человек, и у меня много вопросов к организации, хотя говорилось, что IBU – чуть ли не вершина совершенства. Я очень разочарован.



Хорошо, что Семён Сучилов привёз велосипед-тренажёр, на котором можно тренироваться. Но мы же не на нём будем соревноваться, нам нужны лыжные тренировки.



Трасса очень чувствительная к стрельбе. Надо отрабатывать выход на стрельбище с тяжелейшего подъёма. В первый день мы сразу заметили, что точность стрельбы по сравнению с другими местами снизилась», – цитирует Каминского «Р-Спорт».

Юрий Каминский: наверное, IBU неинтересно видеть сборную России на этапе Кубка мира