Норвежец Легрейд сенсационно выиграл индивидуальную гонку в Контиолахти. Логинов — 10-й

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал сенсационным победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Такого успеха 23-летний спортсмен добился лишь в пятой гонке на Кубке мира. На четырёх огневых этапах он не допустил ни одного промаха.



Вторым стал соотечественник Легрейда Йоханнес Бё, промахнувшийся один раз. Третье время у немца Эрика Лессера (1 промах).



Лучшим из россиян стал Александр Логинов — с двумя промахами он стал десятым. Матвей Елисеев, промахнувшись однажды, отстал от победителя более чем на 3 с половиной минуты и стал 26-м.



Кубок мира. Первый этап. Контиолахти (Финляндия).

Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины.



1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 48.57,0 (0)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +19,6 (1)

3. Эрик Лессер (Германия) — +1.03,6 (1)…

10. Александр Логинов (Россия) — +2.19,2 (2)…

26. Матвей Елисеев (Россия) — +3.40,2 (1)...

37. Пётр Пащенко (Россия) — +4.16,5 (1)...

43. Эдуард Латыпов (Россия) — +4.43,4 (4)…

50. Семён Сучилов (Россия) — +5.04,6 (3).



«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).