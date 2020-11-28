Норвежец Легрейд сенсационно выиграл индивидуальную гонку в Контиолахти. Логинов — 10-й

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал сенсационным победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Такого успеха 23-летний спортсмен добился лишь в пятой гонке на Кубке мира. На четырёх огневых этапах он не допустил ни одного промаха.
Вторым стал соотечественник Легрейда Йоханнес Бё, промахнувшийся один раз. Третье время у немца Эрика Лессера (1 промах).
Лучшим из россиян стал Александр Логинов — с двумя промахами он стал десятым. Матвей Елисеев, промахнувшись однажды, отстал от победителя более чем на 3 с половиной минуты и стал 26-м.
Кубок мира. Первый этап. Контиолахти (Финляндия).
Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины.
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 48.57,0 (0)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +19,6 (1)
3. Эрик Лессер (Германия) — +1.03,6 (1)…
10. Александр Логинов (Россия) — +2.19,2 (2)…
26. Матвей Елисеев (Россия) — +3.40,2 (1)...
37. Пётр Пащенко (Россия) — +4.16,5 (1)...
43. Эдуард Латыпов (Россия) — +4.43,4 (4)…
50. Семён Сучилов (Россия) — +5.04,6 (3).
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
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