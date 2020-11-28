Елисеев — о 26-м месте в индивидуальной гонке: не справился, нужно менять технику
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал итоги индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Допустив один промах, он финишировал 26-м.
«Большая проблема была с техникой. Как обычно, тренируемся по жёсткой трассе, а когда на старт выходишь, там снега по колено, а это совсем другая история. В этом плане не справился однозначно. Состояние вроде бы нормальное. Посмотрим, какая будет яма, после того как спустились с гор, пока сложновато.
Нужно менять технику. Та, что показывал сегодня, абсолютно не подходит для трассы. После последнего рубежа ехал километр за Йоханнесом Бё, но понял, что сильно проигрываю техникой, нужно менять», — заявил Елисеев в эфире «Матч ТВ».
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