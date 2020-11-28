Логинов – о том, что помешало ему оказаться выше в индивидуальной гонке на первом этапе КМ

Российский биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от индивидуальной гонки на 20 км на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) и рассказал, что ему помешало в итоге оказаться выше в финишном протоколе.



«Волнительно всё прошло. В актив занести эту гонку не могу, недоработал последний выстрел, иначе был бы выше в финишном протоколе. Что ж, есть от чего отталкиваться. Первый старт, развивающая для меня работа. Постепенно наберу, надеюсь, ту скорость, которая позволит бороться за пьедестал.



Есть ли причины промаха последним выстрелом? Есть. Недоработал после подъёма, тяжело себя контролировал. И чуть-чуть расслабился, потому что выстрел последний», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».



Напомним, сегодня 28 ноября в Контиолахти состоялась индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежам. Логинов показал лучший из всех россиян результат, финишировав десятым.