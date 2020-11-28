Тренера сборной России по биатлону Артёма Истомина перед стартом сезона призвали в армию

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в прямом эфире сообщил, что тренера мужской сборной России по биатлону Артёма Истомина перед стартом нового сезона призвали в армию.

25-летний Истомин работал в национальной команде с 2018 года, после того как по состоянию здоровья завершил карьеру биатлониста. Он занимал пост ассистента старшего тренера сборной России.

В сборной России Истомин занимался анализом показателей биатлонистом во время тренировок и стартов.

Сегодня, 28 ноября, в Контиолахти (Финляндия) стартовал Кубок мира по биатлону. Накануне первого старта женская сборная России лишилась старшего тренера — у Михаила Шашилова был обнаружен коронавирус. Его помощнику и соседу по номеру Николаю Загурскому пришлось уйти на карантин вместе с тренером.