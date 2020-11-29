Акимова выиграла мегамасс-старт на первом этапе Кубка России

Представительница Тюменской области Татьяна Акимова одержала победу в мегамасс-старте на первом этапе Кубка России по биатлону.

Второй стала Наталья Гербулова, третьей — Екатерина Носкова.

Кубок России. Мегамасс-старт. Женщины. Тюмень



1. Татьяна Акимова – 37.45,6 (0).

2. Наталья Гербулова – 33,4 (1).

3. Екатерина Носкова – 56,2 (2).

4. Анастасия Егорова – 1.07,4 (3).

5. Виктория Сливко – 1.24,2 (0).

6. Полина Шевнина – 1.25,7 (1).

7. Кристина Дюпина – 1.45,1 (3).

8. Елизавета Каплина – 1.56,3 (4).

9. Валерия Васнецова – 2.02,8 (5).

10. Ольга Мощенкова – 2.14,5 (4).

11. Дарья Виролайнен – 2.22,4 (2).

12. Анна Никулина – 2.34,2 (4)…

19. Анастасия Кайшева – 3.15,2 (4).

20. Анастасия Поршнева – 3.16,9 (4).



Вчера, 28 ноября, Татьяна Акимова стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка России. Второй стала Наталья Гербулова, третьей — Анна Никулина.