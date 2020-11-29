Акимова выиграла мегамасс-старт на первом этапе Кубка России

Представительница Тюменской области Татьяна Акимова одержала победу в мегамасс-старте на первом этапе Кубка России по биатлону.
Второй стала Наталья Гербулова, третьей — Екатерина Носкова.
Кубок России. Мегамасс-старт. Женщины. Тюмень
1. Татьяна Акимова – 37.45,6 (0).
2. Наталья Гербулова – 33,4 (1).
3. Екатерина Носкова – 56,2 (2).
4. Анастасия Егорова – 1.07,4 (3).
5. Виктория Сливко – 1.24,2 (0).
6. Полина Шевнина – 1.25,7 (1).
7. Кристина Дюпина – 1.45,1 (3).
8. Елизавета Каплина – 1.56,3 (4).
9. Валерия Васнецова – 2.02,8 (5).
10. Ольга Мощенкова – 2.14,5 (4).
11. Дарья Виролайнен – 2.22,4 (2).
12. Анна Никулина – 2.34,2 (4)…
19. Анастасия Кайшева – 3.15,2 (4).
20. Анастасия Поршнева – 3.16,9 (4).
Вчера, 28 ноября, Татьяна Акимова стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка России. Второй стала Наталья Гербулова, третьей — Анна Никулина.
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