Цветков выиграл мегамасс-старт на первом этапе Кубка России, Халили — седьмой

Представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков одержал победу в мегамасс-старте на первом этапе Кубка России по биатлону. Вторым стал Дмитрий Шамаев, третьим — Иван Томилов.



Кубок России. Мегамасс-старт. Мужчины. Ханты-Мансийск



1. Максим Цветков – 41.11,0 (2).

2. Дмитрий Шамаев – 3,8 (1).

3. Иван Томилов – 6,4 (2).

4. Рустам Каюмов – 10,4 (2).

5. Ярослав Костюков – 15,3 (0).

6. Максим Буртасов – 28,8 (2).

7. Карим Халили – 48,9 (3).

8. Игорь Малиновский – 52,5 (4).

9. Кирилл Стрельцов – 1.09,5 (5).

10. Виктор Плицев – 1.09,6 (4)…

23. Никита Матвеев – 2.15,2 (6)…

25. Александр Поварницын – 2.21,3 (6)…

42. Евгений Сидоров – 8.45,4 (16).



Вчера, 28 ноября, на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске прошла индивидуальная гонка, победителем которой стал Карим Халили.