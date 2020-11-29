Цветков выиграл мегамасс-старт на первом этапе Кубка России, Халили — седьмой

Представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков одержал победу в мегамасс-старте на первом этапе Кубка России по биатлону. Вторым стал Дмитрий Шамаев, третьим — Иван Томилов.
Кубок России. Мегамасс-старт. Мужчины. Ханты-Мансийск
1. Максим Цветков – 41.11,0 (2).
2. Дмитрий Шамаев – 3,8 (1).
3. Иван Томилов – 6,4 (2).
4. Рустам Каюмов – 10,4 (2).
5. Ярослав Костюков – 15,3 (0).
6. Максим Буртасов – 28,8 (2).
7. Карим Халили – 48,9 (3).
8. Игорь Малиновский – 52,5 (4).
9. Кирилл Стрельцов – 1.09,5 (5).
10. Виктор Плицев – 1.09,6 (4)…
23. Никита Матвеев – 2.15,2 (6)…
25. Александр Поварницын – 2.21,3 (6)…
42. Евгений Сидоров – 8.45,4 (16).
Вчера, 28 ноября, на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске прошла индивидуальная гонка, победителем которой стал Карим Халили.
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