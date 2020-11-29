Й. Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти, Логинов финишировал с 12-м временем

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская спринтерская гонка. Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Второе место занял швед Себастиан Самуэльссон, третьим финишировал его соотечественник Мартин Понсилуома.



Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он допустил один промах на двух огневых рубежах и финишировал лишь 12-м.



Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия.

Мужчины. Спринт



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23.53,0 (0)

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +44,1 (1)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) — +47,9 (1)…

12. Александр Логинов (Россия) — +1.13,8 (1)…

14. Матвей Елисеев (Россия) — +1:18,6 (1)…

20. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.31,4 (1)…

36. Семён Сучилов (Россия) — +2.22,6 (1)…

62. Пётр Пащенко (Россия) — +3.08,0 (2).

Гонка не завершена. Итоговые позиции будут известны после финиша последнего стартовавшего спортсмена.