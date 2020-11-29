Елисеев показал 13-й ход в спринтерской гонке в Контиолахти. Быстрейшим стал Й. Бё

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Его чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 56,9 секунды.



Вторую скорость на дистанции показал брат Йоханнеса Тарьей Бё, третий ход у норвежца Йоханнеса Дале.



Лучшим из россиян по скорости стал Матвей Елисеев. Он проиграл Йоханнесу 53,6 секунды. Это 13-й ход дня.



Кубок мира. Контиолахти, Финляндия

Мужчины. Спринт. Лыжный ход



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 21.56,9

2. Тарьей Бё (Норвегия) – +18,0

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – +20,0

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – +26,1

5. Эмильен Жаклен (Франция) – +29,1…

13. Матвей Елисеев (Россия) – +53,6…

15. Александр Логинов (Россия) – +56,3…

17. Эдуард Латыпов (Россия) – +56,4…

57. Семён Сучилов (Россия) – +2.03,5…

59. Пётр Пащенко (Россия) – +2.04,7.