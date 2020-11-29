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Елисеев показал 13-й ход в спринтерской гонке в Контиолахти. Быстрейшим стал Й. Бё

Елисеев показал 13-й ход в спринтерской гонке в Контиолахти. Быстрейшим стал Й. Бё
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Его чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 56,9 секунды.

Вторую скорость на дистанции показал брат Йоханнеса Тарьей Бё, третий ход у норвежца Йоханнеса Дале.

Лучшим из россиян по скорости стал Матвей Елисеев. Он проиграл Йоханнесу 53,6 секунды. Это 13-й ход дня.

Кубок мира. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Спринт. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 21.56,9
2. Тарьей Бё (Норвегия) – +18,0
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – +20,0
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – +26,1
5. Эмильен Жаклен (Франция) – +29,1…
13. Матвей Елисеев (Россия) – +53,6…
15. Александр Логинов (Россия) – +56,3…
17. Эдуард Латыпов (Россия) – +56,4…
57. Семён Сучилов (Россия) – +2.03,5…
59. Пётр Пащенко (Россия) – +2.04,7.

Й. Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти, Логинов финишировал с 12-м временем
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