Й. Бё возглавил общий зачёт по итогам 1-го этапа Кубка мира. Лучший из россиян — Логинов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) возглавил общий зачёт соревнований. В его активе 114 очков.
На второе место вышел шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. От лидирующего Бё он отстаёт на 22 очка.
Третьим идёт 23-летний норвежец Стурла Холм Легрейд (83), который неожиданно выиграл индивидуальную гонку в Контиолахти.
Лучшим из представителей России по итогам первого этапа Кубка мира стал Александр Логинов — у него 60 очков, что позволяет располагаться на 10-м месте. Матвей Елисеев – 20-й (42), Эдуард Латыпов – 33-й (21), Семён Сучилов – 44-й (5), Пётр Пащенко – 46-й (4).
Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Мужчины.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 114
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 92
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 83…
10. Александр Логинов (Россия) — 60…
20. Матвей Елисеев (Россия) — 42…
33. Эдуард Латыпов (Россия) — 21…
44. Семён Сучилов (Россия) — 5…
46. Пётр Пащенко (Россия) — 4.
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