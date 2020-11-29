Й. Бё возглавил общий зачёт по итогам 1-го этапа Кубка мира. Лучший из россиян — Логинов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) возглавил общий зачёт соревнований. В его активе 114 очков.



На второе место вышел шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. От лидирующего Бё он отстаёт на 22 очка.



Третьим идёт 23-летний норвежец Стурла Холм Легрейд (83), который неожиданно выиграл индивидуальную гонку в Контиолахти.



Лучшим из представителей России по итогам первого этапа Кубка мира стал Александр Логинов — у него 60 очков, что позволяет располагаться на 10-м месте. Матвей Елисеев – 20-й (42), Эдуард Латыпов – 33-й (21), Семён Сучилов – 44-й (5), Пётр Пащенко – 46-й (4).



Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Мужчины.



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 114

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 92

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 83…

10. Александр Логинов (Россия) — 60…

20. Матвей Елисеев (Россия) — 42…

33. Эдуард Латыпов (Россия) — 21…

44. Семён Сучилов (Россия) — 5…

46. Пётр Пащенко (Россия) — 4.

Й. Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти, Логинов финишировал с 12-м временем