Губерниев: рейтинги биатлона с поражениями россиян выше лыжных гонок, где есть медали!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о рейтингах телетрансляций первых этапов очередного сезона Кубка мира в биатлоне и лыжных гонках.

«Как и предполагалось, рейтинги биатлона с поражениями наших спортсменов выше цифры лыж, где есть медали! Однако унывать не стоит, буду комментировать лыжи в свободное от биатлона время — и рейтинги вырастут! Но боюсь представить, как вырастут рейтинги биатлона, когда наши начнут за медали бороться…

И, к сожалению, лыжные гонки без привязки к биатлону смотрят слабо. Но и это мы поправим вместе со звёздами нашей лыжегоночной сборной...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам лучшим результатом россиян стали вторые места Александра Большунова и Татьяны Сориной в гонках преследования. Что касается выступления россиян на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, то лучшим результатом стало 10-е место Александра Логинова в индивидуальной гонке.

Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021.