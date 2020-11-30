Хованцев: на Латыпова были большие надежды

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление спортсменов на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Напомним, Эдуард Латыпов занял 43-е место в индивидуальной гонке и 20-е в спринте.

«Наверное, на состояние трассы можно немного списать результаты. Наши тренировались в Якутии, Ханты-Мансийске, где трассы были более плотными, где было более жёсткое отталкивание.

У Логинова не было подводящих соревновательных стартов, поэтому эти две гонки могут стать для него разгоняющими.

У меня были большие надежды на Латыпова, он в контрольных тренировках очень сильно выигрывал за счёт работы ногами. Может быть, дело в усталости, состояние не такое работоспособное», — цитирует Хованцева «Р-Спорт».

Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021.