Хованцев: на Латыпова были большие надежды

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление спортсменов на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Напомним, Эдуард Латыпов занял 43-е место в индивидуальной гонке и 20-е в спринте.
«Наверное, на состояние трассы можно немного списать результаты. Наши тренировались в Якутии, Ханты-Мансийске, где трассы были более плотными, где было более жёсткое отталкивание.
У Логинова не было подводящих соревновательных стартов, поэтому эти две гонки могут стать для него разгоняющими.
У меня были большие надежды на Латыпова, он в контрольных тренировках очень сильно выигрывал за счёт работы ногами. Может быть, дело в усталости, состояние не такое работоспособное», — цитирует Хованцева «Р-Спорт».
Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021.
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