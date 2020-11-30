Анна Елисеева: меня часто бесит то, что говорит Губерниев, но это моя проблема, а не его

Психолог Анна Елисеева, бывшая российская биатлонистка и супруга Матвея Елисеева, ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме» о работе комментатора Дмитрия Губерниева: «Губерниев – это польза ли вред для спорта?».
«Допинг – вред для чистого спорта. Комментатор нейтрален. Вопрос ведь не действий и слов человека, а то, как мы к ним относимся. Это ключевое. Кого-то заденут слова, кого-то — нет. Часто бесит то, что он говорит. Но это моя проблема, а не его. То же самое относительно вреда и пользы в принципе», – написала Елисеева.
Фото: «Инстаграм» Анны Елисеевой
«Видео из архива с прошлого года. Тогда на его вопрос «Что мне делать, если скажу в прямом эфире какую-нибудь ерунду?» я ответила: «Не переживайте, вы это постоянно делаете». Это не выложили, потому что запись была на жёстком диске, а он «накрылся». Не суть. Все мы субъективны. Но иметь своё конструктивное и основанное на собственных умозаключениях мнение – важно. Иначе нам всегда придётся его заимствовать», – добавила Анна.
Фото: «Инстаграм» Анны Елисеевой
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