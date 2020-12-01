Легрейда признали лучшим биатлонистом первого этапа Кубка мира

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, который стал сенсационным победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), признан лучшим биатлонистом недели. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, после победы в индивидуальной гонке 23-летний Легрейд занял 18-е место в спринте.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.