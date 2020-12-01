Легрейда признали лучшим биатлонистом первого этапа Кубка мира

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, который стал сенсационным победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), признан лучшим биатлонистом недели. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Международного союза биатлонистов (IBU).
Напомним, после победы в индивидуальной гонке 23-летний Легрейд занял 18-е место в спринте.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.
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