Татьяна Акимова и Александр Логинов возглавили рейтинги СБР

СБР обновил текущий рейтинг биатлонистов страны. Среди мужчин продолжает лидировать Александр Логинов, а у женщин на вершине списка находится Татьяна Акимова.

Рейтинг СБР. Женщины.



1. Татьяна Акимова (Тюменская область) – 159 очков

2. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) – 144

3. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 136

4. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 134

5. Виктория Сливко (Тюменская область) – 115

6. Кристина Дюпина (ХМАО-Югра) – 109

7. Анна Никулина (Новосибирская область) – 108

8. Ольга Мощенкова (Тюменская область) – 107

9. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) – 95

10. Анастасия Поршнева (ХМАО-Югра) – 93



Рейтинг СБР. Мужчины.



1. Александр Логинов (Тюменская область) – 172 очка

2. Карим Халили (Москва) – 142

3. Игорь Малиновский (Омская область) – 141

4. Матвей Елисеев (Москва) – 136

5. Никита Матвеев (Новосибирская область) – 126

6. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) – 125

7-8. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) – 102

7-8. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) – 102

9. Максим Цветков (Санкт-Петербург) – 91

10-12. Евгений Идинов (Тюменская область) – 90

10-12. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 90

10-12. Алексей Шевченко (Свердловская область) – 90

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.