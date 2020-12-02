Татьяна Акимова и Александр Логинов возглавили рейтинги СБР

СБР обновил текущий рейтинг биатлонистов страны. Среди мужчин продолжает лидировать Александр Логинов, а у женщин на вершине списка находится Татьяна Акимова.
Рейтинг СБР. Женщины.
1. Татьяна Акимова (Тюменская область) – 159 очков
2. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) – 144
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 136
4. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 134
5. Виктория Сливко (Тюменская область) – 115
6. Кристина Дюпина (ХМАО-Югра) – 109
7. Анна Никулина (Новосибирская область) – 108
8. Ольга Мощенкова (Тюменская область) – 107
9. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) – 95
10. Анастасия Поршнева (ХМАО-Югра) – 93
Рейтинг СБР. Мужчины.
1. Александр Логинов (Тюменская область) – 172 очка
2. Карим Халили (Москва) – 142
3. Игорь Малиновский (Омская область) – 141
4. Матвей Елисеев (Москва) – 136
5. Никита Матвеев (Новосибирская область) – 126
6. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) – 125
7-8. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) – 102
7-8. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) – 102
9. Максим Цветков (Санкт-Петербург) – 91
10-12. Евгений Идинов (Тюменская область) – 90
10-12. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 90
10-12. Алексей Шевченко (Свердловская область) – 90
Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.
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