Повторный тест Бабикова на COVID дал отрицательный результат. Он выступит на 2-м этапе КМ

Российский биатлонист Антон Бабиков сможет принять участие в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Как сообщает официальный сайт СБР, результат повторного теста спортсмена на коронавирус оказался отрицательным.
«Очередной тест на коронавирус Антона Бабикова оказался отрицательным, и теперь биатлонист сборной России сможет выступить на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Это выяснилось вечером 2 декабря, когда стали известны результаты тестирования, которое Антон прошёл утром того же дня.
Также в среду, ещё до получения результатов теста, пользуясь нормой регламента, тренерский штаб сборной России внёс Бабикова в заявку на спринт, который 3 декабря откроет второй этап Кубка мира у мужчин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБР.
Напомним, первый этап Кубка мира сезона-2020/2021 Бабиков из-за заражения коронавирусом пропустил. Не смог принять участие в первых гонках сезона и Евгений Гараничев, проживавший с Антоном в одном гостиничном номере, оба спортсмена были помещены на карантин.
Второй этап Кубка мира по биатлону стартует уже завтра, 3 декабря. С расписанием этапа можно ознакомиться на «Чемпионате».
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