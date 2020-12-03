Самуэльссон — о Томасе Бахе: на пост главы МОК можно было бы избрать молодую женщину
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выразил недовольство отсутствием конкурентов у Томаса Баха на предстоящих выборах президента Международного олимпийского комитета.
«Я считаю странным, что никто не решил бросить ему вызов. Думаю, что необходимо привнести какие-то новые мысли. Можно было бы избрать кого-то помоложе, молодую женщину, того, кто действительно готов изменить взгляд на спорт», — цитирует биатлониста NRK.
Самуэльссон репостнул новость о вероятном переизбрании Баха в своём «твиттере» и сопроводил сообщение грустным эмодзи.
Бах возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года и будет единственным кандидатом на следующих президентских выборах в 2021 году.
Себастиан Самуэльссон: мы проверяемся каждые четыре дня. Мы не распространяем инфекцию
- 3 декабря 2020
-
12:50
-
12:42
-
12:26
-
12:22
-
12:05
-
11:34
-
11:21
-
11:08
-
11:00
-
10:25
-
10:18
-
10:12
-
01:13
-
00:51
-
00:33
-
00:02
- 2 декабря 2020
-
22:34
-
21:05
-
19:41
-
19:04
-
18:49
-
17:30
-
16:36
-
16:01
-
15:55
-
14:06
-
12:33
-
09:00
-
00:28
- 1 декабря 2020
-
23:09
-
21:38
-
20:42
-
17:48
-
14:37
-
13:44
Партнерский контент