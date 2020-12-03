Самуэльссон — о Томасе Бахе: на пост главы МОК можно было бы избрать молодую женщину

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выразил недовольство отсутствием конкурентов у Томаса Баха на предстоящих выборах президента Международного олимпийского комитета.



«Я считаю странным, что никто не решил бросить ему вызов. Думаю, что необходимо привнести какие-то новые мысли. Можно было бы избрать кого-то помоложе, молодую женщину, того, кто действительно готов изменить взгляд на спорт», — цитирует биатлониста NRK.

Самуэльссон репостнул новость о вероятном переизбрании Баха в своём «твиттере» и сопроводил сообщение грустным эмодзи.



Бах возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года и будет единственным кандидатом на следующих президентских выборах в 2021 году.