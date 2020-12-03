Гербулова и Малиновский выиграли квалификацию в суперспринте на 2-м этапе Кубка России
Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка России по биатлону проходят суперспринты. В квалификации соревнований у женщин лучший результат продемонстрировала Наталья Гербулова. В отборочном старте у мужчин первое место занял Игорь Малиновский.
Биатлон. Кубок России. Второй этап
Тюмень. Женщины. Суперспринт. Квалификация
1. Наталья Гербулова – 11.50,7 (0).
2. Татьяна Акимова – +12,1 (1).
3. Екатерина Носкова – +24,4 (1).
4. Анастасия Егорова – +30,4 (0).
5. Анна Никулина – +31,3 (1).
Уват. Мужчины. Суперспринт. Квалификация
1. Игорь Малиновский – 12.08,2 (0).
2. Дмитрий Иванов – +1,6 (0).
3. Александр Попов – +8,5 (0).
4. Василий Томшин – +9,4 (1).
5. Дмитрий Шамаев – +17,3 (1).
Финалы в суперспринте состоятся позже.
Алексей Волков отреагировал на слова Кайшевой, которая «не ставила никаких целей» на сезон
- 3 декабря 2020
-
11:34
-
11:21
-
11:08
-
11:00
-
10:25
-
10:18
-
10:12
-
01:13
-
00:51
-
00:33
-
00:02
- 2 декабря 2020
-
22:34
-
21:05
-
19:41
-
19:04
-
18:49
-
17:30
-
16:36
-
16:01
-
15:55
-
14:06
-
12:33
-
09:00
-
00:28
- 1 декабря 2020
-
23:09
-
21:38
-
20:42
-
17:48
-
14:37
-
13:44
-
11:35
-
10:48
-
10:34
-
10:19
-
09:41
Партнерский контент