Гербулова и Малиновский выиграли квалификацию в суперспринте на 2-м этапе Кубка России

Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка России по биатлону проходят суперспринты. В квалификации соревнований у женщин лучший результат продемонстрировала Наталья Гербулова. В отборочном старте у мужчин первое место занял Игорь Малиновский.

Биатлон. Кубок России. Второй этап

Тюмень. Женщины. Суперспринт. Квалификация

1. Наталья Гербулова – 11.50,7 (0).

2. Татьяна Акимова – +12,1 (1).

3. Екатерина Носкова – +24,4 (1).

4. Анастасия Егорова – +30,4 (0).

5. Анна Никулина – +31,3 (1).

Уват. Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Игорь Малиновский – 12.08,2 (0).

2. Дмитрий Иванов – +1,6 (0).

3. Александр Попов – +8,5 (0).

4. Василий Томшин – +9,4 (1).

5. Дмитрий Шамаев – +17,3 (1).

Финалы в суперспринте состоятся позже.