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Гербулова и Малиновский выиграли квалификацию в суперспринте на 2-м этапе Кубка России

Гербулова и Малиновский выиграли квалификацию в суперспринте на 2-м этапе Кубка России
Биатлон / Чемпионат России 0

Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка России по биатлону проходят суперспринты. В квалификации соревнований у женщин лучший результат продемонстрировала Наталья Гербулова. В отборочном старте у мужчин первое место занял Игорь Малиновский.

Биатлон. Кубок России. Второй этап
Тюмень. Женщины. Суперспринт. Квалификация
1. Наталья Гербулова – 11.50,7 (0).
2. Татьяна Акимова – +12,1 (1).
3. Екатерина Носкова – +24,4 (1).
4. Анастасия Егорова – +30,4 (0).
5. Анна Никулина – +31,3 (1).

Уват. Мужчины. Суперспринт. Квалификация
1. Игорь Малиновский – 12.08,2 (0).
2. Дмитрий Иванов – +1,6 (0).
3. Александр Попов – +8,5 (0).
4. Василий Томшин – +9,4 (1).
5. Дмитрий Шамаев – +17,3 (1).

Финалы в суперспринте состоятся позже.

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