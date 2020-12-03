Акимова стала второй в суперспринте на втором этапе КР по биатлону, Сливко — 18-я

Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка России по биатлону прошли суперспринты. В соревнованиях женщин победу одержала Елизавета Каплина, допустившая один промах. Второй с тремя промахами стала Татьяна Акимова, недавно вышедшая из декретного отпуска. Третьей стала Наталья Гербулова.

Дарья Виролайнен показала 14-й результат, Виктория Сливко — 18-й.

Биатлон. Кубок России. Второй этап

Уват. Женщины. Суперспринт

1. Елизавета Каплина – 20.42,9 (1)

2. Татьяна Акимова – +11,0 (3)

3. Наталья Гербулова – +18,8 (3)

4. Анастасия Халиуллина – +32,2 (1)

5. Юлия Дроздова – +34,1 (1)

6. Карина Бахтина – +36,8 (2)

...14. Дарья Виролайнен – +1.17,7 (4)

...18. Виктория Сливко – +1.34,5 (4).

Напомним, у мужчин первенствовал Карим Халили.

Халили выиграл суперспринт на втором этапе Кубка России по биатлону