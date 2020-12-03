Куклина: получила растяжение мышцы. Не могу работать одной рукой, больно её поднять

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о травме, полученной на стартовом этапе Кубка мира.

«Получила то ли растяжение мышцы, не могу работать одной рукой. Больно её поднять, до конца оттолкнуться. Была большая скорость, где заканчивается колея, начиналась сыпучка. Наехала одной лыжей на другую, и произошло падение. Не поняла, что происходит, резкая боль по телу, инвентарь сломан, обойма валяется. Приклад винтовки остался цел.



Главное, что я ничего не сломала, все остальное заживет. По голове либо винтовка прилетела, либо об асфальт головой ударилась. Спать не могла первое время, тело — как сплошная гематома. Выйти на спринт было ошибкой, не думала, что так все серьёзно, но назад уже не вернёшься», — сказал Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».