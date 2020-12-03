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Ханна Эберг прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

Ханна Эберг прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти
Биатлон 0

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Её сестра, Эльвира Эберг, допустила один промах и финишировала третьей (+27,9).

«Довольна гонкой. В этом году, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом, нужно выступать хорошо здесь и сейчас, я с этим справляюсь. Конечно, я в хорошей форме, так как летом провела отличную работу.

Рада, что у сестры всё получается, мы двигаем друг друга вперёд. Смотреть её выступления — радость», — сказала Эберг в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла 10-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 13-й, Тамара Воронина заняла 27-е место, Евгения Павлова — 44-е, Ульяна Кайшева -54-е. Анастасия Гореева финишировала 79-й.

Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Миронова — десятая
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