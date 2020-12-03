Миронова: Павловой некомфортно в команде? У нас всё комфортно, атмосфера дружелюбная

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Россиянка финишировала 10-й, допустив один промах.
«Сегодня гонка понравилась больше, я уже понимала, в каком нахожусь состоянии. Удалось отработать на сегодняшний день по максимуму. Обидно за последний промах на «стойке». Поторопилась, убегала в гонку.
Казакевич обошла ходом? Всё шаг за шагом, ничего не бывает сразу. На всё нужно время. Ни в коем случае не хочу никого принижать. Буду рада, если другие девочки будут показывать скорость выше. Это моя команда, рада абсолютно за каждую, если у кого-то получается показывать хороший результат.
Женя Павлова сказала, что ей некомфортно в команде? К сожалению, не понимаю, о чём речь. У нас, по крайней мере с моей точки зрения, атмосфера дружелюбная, всё комфортно, все общаемся. Не могу говорить за других, но для меня всё комфортно, всё хорошо.
Готова ли бежать эстафету? Всегда готова», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
- 3 декабря 2020
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