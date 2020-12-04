Аликин предположил, в чём причина неудач Логинова и Елисеева в спринте на этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион по биатлону Владимир Аликин прокомментировал результаты Матвея Елисеева и Александра Логинова в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.



«Елисеев на протяжении многих лет уже в сборной, и его постоянно не хватает на финишный круг. Это говорит о том, что физически спортсмен не готов. Он хочет показать хороший результат, бросается со старта, в итоге сил не хватает, и он все проигрывает на последнем круге. Сейчас уже сложно будет добавить, непонятно, как он летом индивидуально готовился.



У Александра проигрыш ногами есть, но небольшой. Сегодня он пошёл ва-банк на стрельбе, не справился, поэтому такой результат.



Я бы на месте главного тренера Валерия Польховского просто не распускал команду. Это всё-таки национальная команда. Я бы не отпускал биатлонистов на индивидуальную подготовку, а централизованно бы готовил», — приводит слова Аликина ТАСС.

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