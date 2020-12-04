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Сергей Рожков — о провале россиян в спринте: увидев протокол, не поверил своим глазам

Сергей Рожков — о провале россиян в спринте: увидев протокол, не поверил своим глазам
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира по биатлону Сергей Рожков оценил результаты россиян в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Российские биатлонисты не попали в топ-30. Лучший результат среди них продемонстрировал Матвей Елисеев, ставший 33-м.

«Поначалу казалось, что готовы соревноваться. Но затем, увидев протокол, не поверил своим глазам, мол, как такое может произойти. По Бабикову понятно, а по остальным — словно параллельная реальность. Тем, кто находится рядом с командой, лучше видно, а болельщикам остаётся лишь надеяться, понять и простить. Кто знает, какая там сейчас в команде ситуация», — приводятся слова Рожкова на сайте «Матч ТВ».

Победителем гонки стал норвежец Тарьей Бё. Второе место занял немец Арнд Пайффер. Тройку призёров замкнул норвежец Йоханнес Бё.

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