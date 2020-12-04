Татьяна Акимова прокомментировала второе место в суперспринте на Кубке России
Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от выступления в суперспринте на этапе Кубка России в Увате. Акимова, недавно вышедшая из декретного отпуска, заняла второе место в гонке, уступив лишь Екатерине Каплиной.
«Эту дисциплину я бежала впервые. Раньше мне не приходилось пробовать в ней свои силы. Скажу, что это довольно интересная гонка. Единственное, она довольно затяжная. Сначала квалификация, затем много времени ждать после пролога до финала. Нужно целый день сосредотачиваться, концентрироваться. И погода очень холодная, я замёрзла», — приводит слова Акимовой издание «Тюменская арена».
Напомним, в 2017 году Акимова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в смешанной эстафете.
Акимова стала второй в суперспринте на втором этапе КР по биатлону, Сливко — 18-я
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