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Татьяна Акимова прокомментировала второе место в суперспринте на Кубке России

Татьяна Акимова прокомментировала второе место в суперспринте на Кубке России
Биатлон 0

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от выступления в суперспринте на этапе Кубка России в Увате. Акимова, недавно вышедшая из декретного отпуска, заняла второе место в гонке, уступив лишь Екатерине Каплиной.

«Эту дисциплину я бежала впервые. Раньше мне не приходилось пробовать в ней свои силы. Скажу, что это довольно интересная гонка. Единственное, она довольно затяжная. Сначала квалификация, затем много времени ждать после пролога до финала. Нужно целый день сосредотачиваться, концентрироваться. И погода очень холодная, я замёрзла», — приводит слова Акимовой издание «Тюменская арена».

Напомним, в 2017 году Акимова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в смешанной эстафете.

Акимова стала второй в суперспринте на втором этапе КР по биатлону, Сливко — 18-я
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