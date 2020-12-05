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Светлана Миронова прокомментировала выступление в эстафете на этапе КМ в Контиолахти

Светлана Миронова прокомментировала выступление в эстафете на этапе КМ в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги выступления в женской эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

«На эстафете всегда кидаешься сразу в гонку, догонять кого-то. Поверила ли в себя на втором круге? Второй круг, наверное, прошла быстрее всего. Хотелось отыграться. Видимо, из-за этого на «стойке» получила промахи.

Ветер? У меня была пара порывов, но в целом было спокойно на рубеже.
12 команд со штрафными кругами? На рубеже действительно нестабильная обстановка, поэтому всё очень по-разному», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая
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