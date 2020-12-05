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Женская сборная России вышла на пятое место в Кубке наций, лидирует Швеция

Женская сборная России вышла на пятое место в Кубке наций, лидирует Швеция
Биатлон / Кубок мира 0

Благодаря четвёртому месту в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) женская сборная России по биатлону поднялась на пятое место в Кубке наций.

Лидерство с огромным преимуществом сохраняет шведская команда. Идущая второй сборная Франции уступает лидеру 170 очков. Третье место занимают немецкие биатлонистки.

На четвёртое место опустилась сборная Норвегии, ставшая только восьмой в первой эстафете сезона.

В зачёт Кубка наций идут результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет. По результатам Кубка наций распределяются квоты на участие в соревнованиях на следующий сезон.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция – 1729.
2. Франция – 1559.
3. Германия – 1498.
4. Норвегия – 1437.
5. Россия – 1402.
6. Австрия – 1335.

Статистика Кубка мира по биатлону
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