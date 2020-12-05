«Света, ну стреляй уже!» Как Россия спасла эстафету, несмотря на провал Мироновой

Женская сборная России не была на подиуме почти один год. Причём речь идёт не только про эстафету, а вообще про все гонки. В последний раз российские болельщики видели наших девушек на пьедестале 14 декабре 2019 года по итогам эстафеты в Хохфильцене. С тех пор были сплошные провалы. Но когда-то же эта серия должна была закончиться. Почему бы этому не произойти в первой эстафете нового сезона в Контиолахти?

Очень хотелось в это верить, хотя, объективно говоря, предпосылок было немного.

«Куклина – наш Усэйн Болт». Как женская сборная России добыла свою последнюю медаль Эстафета в Хохфильцене завершилась драмой. Но с тех пор было только хуже.

Павлова в условиях стресса

На стартовом этапе Россию представляла Евгения Павлова, которая дала скандальное интервью корреспонденту «Матч ТВ» Дмитрию Занину, заявив, что чувствует себя некомфортно в команде. Потом пришлось оправдываться и ей, и тренерам, и партнёрам по сборной. Ситуацию, вроде бы, замяли, но улучшению атмосферы это точно не способствовало.



И в такой стрессовой обстановке тренеры поставили Павлову на первый этап. По-другому не могли, потому что Женя по скорости смотрелась достойно в личных гонках. Стресс стрессом, а за результат потом спросят именно с тренерского штаба. В итоге Павлова и в эстафете «ногами» была неплоха, но подвела стрельба. На первом рубеже россиянка воспользовалась двумя дополнительными патронами, а потом повторила это на «стойке».

Беларусь и Украина впереди России

В итоге отставание от лидеров составляло 34 секунды. Не здорово, но и не катастрофа. А лидером на финишный круг этого этапа ушла белоруска Динара Алимбекова. И это совсем не случайно, так как Динара в начале сезона не раз уже демонстрировала прекрасную скорость на лыжне. Совсем рядом с Алимбековой были шведка Юханна Скоттхейм и итальянка Лиза Виттоцци.



Алимбекова удержала преимущество и передала эстафету на первом месте. На четвёртое место выскочили украинки, за которых бежала Дарья Блашко. Павлова проиграла 9 секунд на последнем круге и передала эстафету восьмой с общим отставание в 43 секунды. Что ж, бывало и хуже.

«Я не знаю, мне некомфортно!» У женской сборной России по биатлону новые проблемы Евгения Павлова откровенным высказыванием снова сотрясает атмосферу в команде.

А Казакевич-то хороша!

На втором этапе за Россию бежала дебютантка Ирина Казакевич. Она хорошо проявила себя в личных гонках, где удивила высокой скоростью. Высокой относительно других российских биатлонисток, а вот до уровня топ-спортсменок на Кубке мира, конечно, Ирина пока не дотягивает. Казакевич начала спокойно и приехала на первый рубеж с тем же отставанием, что и уходила в гонку – в районе 45 секунд.

Эта тактика сработала на стрельбе. Ирина отправила в цель все пять патронов и сократила отставание до 36 секунд. На первое место довольно неожиданно вышла Италия, за которую бежала никому не известная Ирене Лардшнайдер. В топ-5 были Швеция, Франция, Украина и Германия.

Сказка кончилась быстро. Российская дебютантка Казакевич не удержала первое место 23-летняя россиянка начала гонку лучше признанных лидеров. Но сил и опыта не хватило.

На «стойке» биатлонистки попали в сильный порыв ветра и началась лотерея на рубеже. Лучше всех из лидеров справилась француженка Анаис Шевалье, использовавшая всего один дополнительный патрон. У Казакевич был великолепный шанс ворваться в борьбу за медали. Ирина неплохо стреляла, попав четыре раза из пяти. На одну мишень оставалось три дополнительных патрона. К сожалению, пришлось воспользоваться ими всеми. Итог – минута отставания.



В любом случае для дебюта Казакевич пробежала хорошо, на последнем круге почти ничего не проиграла лидерам, избежала штрафного круга в сложных ветровых условиях. Повод для осторожного оптимизма.

Миронова снова завалила эстафету

Казакевич на третьем этапе сменила Светлана Миронова – единственная россиянка, попадавшая в топ-10 в этом сезоне. И это несмотря на перенесённую болезнь прямо перед началом Кубка мира! Светлана всегда отличалась высокой скоростью, но в эстафете выбрала осторожное начало. Миронова проиграла примерно 10 секунд лидерам перед первой стрельбой, но отработала на рубеже всего с одним «допом». В ветреном Контиолахти это здорово.



До третьего места, на котором расположилась сборная Украины, было 40 секунд. Ко второй стрельбе этапа это отставание сократилось до 30 секунд. Но все мы помним, что иногда происходит с Мироновой на «стойке». И самые худшие опасения подтвердились. Светлана ушла на два штрафных круга, хотя это было не самым страшным. Дело в том, что россиянка ужасно долго готовила каждый выстрел.



Дмитрий Губерниев не выдержал и призывал: «Света, ну стреляй уже!» А Света всё не стреляла. Всё это напоминало знаменитый «стояк» Евгения Гараничева в одной из мужских эстафет. Миронова разве что не начала приседать на стрельбище. Итог – очередная проваленная талантливой россиянкой эстафета в составе сборной России. Самое грустное, что это уже давно не удивляет.

Главная надежда российского биатлона провалила начало года. Что происходит с Мироновой? Молодая россиянка блестяще начала сезон, но потом что-то пошло не так. Чего нам ждать от талантливой биатлонистки на чемпионате мира?

Спасительница Кайшева

Ульяна Кайшева убежала на финальный этап эстафеты, проигрывая две с половиной минуты. Тут нужно было просто постараться отыграть несколько позиций для борьбы за Кубок наций. Очевидно, ни о какой борьбе за медали речи уже не шло. Тем не менее, Ульяна сильно удивила со знаком плюс. Россиянка отработала идеально обе стрельбы, не допустив ни одного промаха. И это в таких-то непростых условиях!



Это позволило Кайшевой переместить сборную России с восьмого места на четвёртое. На финишном круге предстояла жёсткая борьба с итальянкой Санфилиппо и украинкой Пидгрушной. Но Ульяна – проявила себя молодцом. Выдержала прессинг соперниц и спасла эту эстафету для команды. Да, это очередная гонка без медалей в исполнении сборной России, но, согласитесь, ощущения безнадёжности стало меньше.