Дмитрий Васильев — о гонках Кубка мира: мужчины идут по нисходящей
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги гонок, которые состоялись в субботу, 5 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону.
Женщины сумели подняться на четвёртое место в эстафете, а в мужской гонке преследования лучший результат из россиян показал Эдуард Латыпов, ставший 21-м.
«Мужчины идут по нисходящей. Женщины начали за упокой, сейчас вроде стало лучше. А у мужчин совсем всё грустно, ничего не понимаю. Ощущение, будто они либо что-то переделали, либо недоделали. У женщин была сегодня неплохая скорость, хотя бы боролись. Главное, справляться со стрельбой. На это должны настраивать тренеры, потому что стрельбы сейчас нет. Это расстраивает», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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