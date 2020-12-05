Дмитрий Васильев — о гонках Кубка мира: мужчины идут по нисходящей

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги гонок, которые состоялись в субботу, 5 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону.

Женщины сумели подняться на четвёртое место в эстафете, а в мужской гонке преследования лучший результат из россиян показал Эдуард Латыпов, ставший 21-м.

«Мужчины идут по нисходящей. Женщины начали за упокой, сейчас вроде стало лучше. А у мужчин совсем всё грустно, ничего не понимаю. Ощущение, будто они либо что-то переделали, либо недоделали. У женщин была сегодня неплохая скорость, хотя бы боролись. Главное, справляться со стрельбой. На это должны настраивать тренеры, потому что стрельбы сейчас нет. Это расстраивает», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.