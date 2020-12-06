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Павлова и Кайшева не дали интервью в эфире «Матч ТВ» после эстафеты на этапе Кубка мира

Павлова и Кайшева не дали интервью в эфире «Матч ТВ» после эстафеты на этапе Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Российские биатлонистки Евгения Павлова и Ульяна Кайшева не стали давать интервью телеканалу «Матч ТВ» в прямом эфире после эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Павлова выступала на первом этапе и передала эстафету восьмой, воспользовавшись четырьмя дополнительными патронами. Кайшева была финишёром сборной. Именно благодаря её безупречной стрельбе и хорошей скорости лыжного хода, россиянки стали четвёртыми.

Павлова решила не комментировать гонки в прямом эфире после конфликта с Дмитрием Заниным. Корреспондент «Матч ТВ» после спринта взял у биатлонистки интервью, которое стало причиной очередного скандала.

Кайшева не дает интервью «Матч ТВ» после фразы об отсутствии целей на сезон, жёстко раскритикованной Губерниевым.

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