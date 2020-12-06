Идинов: обидно, что Гараничев не выступил на Кубке России. Наверное, он бы нам «накидал»

Представитель Тюменской области Евгений Идинов, победивший в спринте на втором этапе Кубка России по биатлону, прокомментировал успешную гонку.



«После того как мы здесь бегали накануне в двадцатиградусный мороз, было очень тяжело. Дыхалка надорвалась, потому что надышался холодным воздухом, мышцы хуже работают и руки отморожены – ужас. В таких обстоятельствах очень тяжело собраться и провести хорошую гонку.



В плане результата старт оправдал ожидания на все сто процентов. Но, конечно, немного обидно, что на стрельбище отработал не на ноль, на «лёжке» промазал. Было бы легче и куда приятнее, если бы отстрелял чисто.



Пропуск гонки Гараничевым? Мы, безусловно, хотели, чтобы Евгений пробежал. Интересно посмотреть, как относительно него мы готовы. «Накидает» он остальным или нет. Но, скорее всего, Гараничев «накидал» бы. Он очень хорошо сейчас готов, и от этого тем более обидно, что у Евгения не получилось выступить», — цитирует Идинова «Тюменская арена».



Напомним, Евгений Гараничев, пропустивший первый этап Кубка мира из-за контакта с заражённым COVID-19 Антоном Бабиковым, вернулся в Россию и планировал выступить на Кубке России. В последний момент он снялся с гонки из-за обморожения пальцев рук.

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