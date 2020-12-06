Малиновский — о втором месте в спринте на Кубке России: последний круг шёл на рогах
Представитель Омской области Игорь Малиновский, ставший вторым в спринте на втором этапе Кубка России по биатлону, прокомментировал гонку в Увате.
«Сделал ошибку при стрельбе лёжа. Был последний выстрел – поспешил. Немножечко уверенность почувствовал в себе и маху дал. Старался всю дистанцию работать от и до, но силы покидали.
Последний круг шёл буквально на рогах. Вообще, три десятые секунды – это очень и очень мало, можно сказать, пукнуть, и всё», — цитирует Малиновского «Тюменская арена».
Победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России одержал представитель Тюменской области Евгений Идинов. Третьим стал спортсмен из Москвы Кирилл Стрельцов. Ранее Идинов прокомментировал свою успешную гонку.
Идинов: обидно, что Гараничев не выступил на Кубке России. Наверное, он бы нам «накидал»
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
12:45
-
12:15
-
11:57
-
11:20
-
10:57
-
09:53
-
00:36
-
00:09
- 5 декабря 2020
-
23:37
-
22:12
-
21:29
-
20:46
-
20:09
-
19:39
-
19:26
-
19:18
-
19:10
-
18:57
-
18:40
-
18:32
-
18:22
-
17:55
-
17:44
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
17:16
-
17:02
-
15:56
-
15:35
-
12:51
-
12:19
-
11:14
-
10:52
- 4 декабря 2020
-
23:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам