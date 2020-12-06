Малиновский — о втором месте в спринте на Кубке России: последний круг шёл на рогах

Представитель Омской области Игорь Малиновский, ставший вторым в спринте на втором этапе Кубка России по биатлону, прокомментировал гонку в Увате.



«Сделал ошибку при стрельбе лёжа. Был последний выстрел – поспешил. Немножечко уверенность почувствовал в себе и маху дал. Старался всю дистанцию работать от и до, но силы покидали.



Последний круг шёл буквально на рогах. Вообще, три десятые секунды – это очень и очень мало, можно сказать, пукнуть, и всё», — цитирует Малиновского «Тюменская арена».



Победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России одержал представитель Тюменской области Евгений Идинов. Третьим стал спортсмен из Москвы Кирилл Стрельцов. Ранее Идинов прокомментировал свою успешную гонку.

Идинов: обидно, что Гараничев не выступил на Кубке России. Наверное, он бы нам «накидал»